В Ботаническом саду представили редкий вид орхидей из Красной книги

На Северо-Западе происходит вымирание орхидей.

На выставке в Ботаническом саду представили редкий вид орхидеи. Экспонат "Венерин башмачок настоящий" был выращен в лаборатории культуры ткани. Растение занесено в Красную Книгу РФ.

Как сообщили в Ботсаду, цветение этого вида можно увидеть только в зимний период. Он впервые участвует в выставке орхидей. На Северо-Западе России произрастает 28 представителей семейства Орхидные.

И хотя не все они имеют настолько же крупные цветки, как их тропические родственники, раскраска их не менее яркая, а устройство цветков – не менее причудливое. пресс-служба Ботанического сада.

Отмечается, что орхидеи очень восприимчивы к изменению условий окружающей среды. При неблагоприятных они вымирают. Среди таких условий, например, уменьшение плотности сельского населения. Кроме того, некоторые люди вырывают цветы с корнями для пересадки на свои участки. Это не так просто, как кажется, и иногда не удается даже специалистам.

Даже если растения прижились на новом месте, это всё равно наносит вред природным популяциям, поскольку растение навсегда теряется для природы как репродуктивная единица, как особь, способная оставить после себя потомство.

Увидеть орхидеи и бромелии из фондовых коллекций Ботанического сада можно на выставке "Осколки радуги" до 9 января.

Фото: Ботанический сад БИН РАН