Как нейрохирург НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе выполнял редкую операцию

Врачи удаляли опухоль спинного мозга протяженностью 10 см.

В НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе директор учреждения, врач-нейрохирург Вадим Мануковский провел 47-летней пациентке Юлии Антоновой операцию по удалению опухоли спинного мозга протяженностью 10 см. Об этом пишет "Петербургский дневник" 28 декабря.

Женщина поступила в НИИ им. Джанелидзе в неотложном порядке, поскольку ноги быстро теряли чувствительность, а опухоль достигала 10 см в длину и занимала почти весь позвоночный канал.

Оперировать опухоли в плановом порядке мы не можем, пациенты должны направляться в профильные специализированные онкологические учреждения. Но в данном случае ситуация была экстренной. Вадим Мануковский, директор НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, врач-нейрохирург

Операция проходила в два этапа. Сначала врачи уменьшили размер опухоли, на втором этапе – удалили ее. Использовалась специальная навигационная система, благодаря которой получилось с точностью до миллиметра определить границы образования.

Эта операция является первой подобной в Петербурге, ее открыли в начале 2023 года в новом корпусе учреждения. Микроскоп, сопряженный с навигационной станцией, сам предлагал хирургам наиболее безопасные для пациента варианты доступа к опухоли.

Мы уже в будущем: система визуализации и новейших технологий сама показывает положение и границы новообразования, и мы можем аккуратно убрать его, не повреждая окружающие ткани. И самое важное, что теперь для пациентов такие сложные вмешательства стали менее опасными и менее травматичными. Вадим Мануковский, директор НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, врач-нейрохирург

После операции Юлия Антонова не могла двигать ногой, и появились опасения, что паралич коснется и тазовых органов. Вадим Мануковский рассказал, что, "когда это увидел, почти плакал". Примерно через неделю у пациентки начали шевелиться пальцы на ногах. Это знал весь Институт скорой помощи.

В том, что Юля встанет и пойдет, мы даже не сомневались. Не надо бояться и паниковать – надо действовать и верить в лучшее. Мама Юлии Антоновой

Ранее мы рассказывали о том, что суд снял вину с хирурга, пациент которого умер во время операции по удалению раковой опухоли.

Фото: "Петербургский дневник" (Марина Бойцова)