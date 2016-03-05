Суд снял вину с хирурга, пациент которого умер во время операции по удалению раковой опухоли

Первоначально суд признал врача виновным и назначил ему наказание в виде лишение свободы сроком на три года условно, а также штраф в размере 250 тыс. рублей.

Судебное заседание по делу петербургского врача-хирурга, связанное со смертью пациента пять лет назад, приняло неожиданный поворот. Приговор райсуда был отменён, а уголовное дело прекращено. Об этом пишет Spb.aif.ru, ссылаясь на данные Объединённой пресс-службы судов.

Напомним, что в 2018 году к медику обратился пациент с жалобами на боли в животе и кишечное кровотечение. Ему уже была поставлена онкология. Врач принял решение удалить опухоль на кишечнике, но не выводить колостому в целях снижения рисков. В итоге пациент скончался после операции.

Первоначально суд признал хирурга виновным и назначил ему наказание в виде лишение свободы сроком на три года условно, а также штраф в размере 250 тыс. рублей. Суд первой инстанции обратил внимание на то, что операция состоялась без предварительно проведённого консилиума. Врачу было предъявлено обвинение в превышении объёма хирургического вмешательства. Кроме того, стало известно, что врач не предупредил супругу пациента о возможной смерти её мужа в результате операции.

Однако позиция Петербургского городского суда оказалась совершенно иной. Через пять лет после начала рассмотрения дела, хирургу было вынесено оправдательное решение. Уголовное дело было прекращено.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка нашла в банкомате семь тысяч рублей и забрала их себе.

Фото: Piter.TV