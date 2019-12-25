Она обвиняется в грабеже.

Молодая петербурженка нашла в банкомате семь тысяч рублей и забрала их себе, теперь она предстанет перед судом по обвинение в грабеже. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

По данным следствия, 19-летняя девушка обвиняется по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества). Установлено, что 15 сентября мужчина во время пополнения счета с помощью банкомата не убедился в том, что денежные средства были приняты. Наличные остались в купюроприемнике, их забрала себе девушка, которая стояла за ним в очереди.

Вину в совершении преступления девушка признала, в содеянном раскаялась, также возместила потерпевшему причиненный ущерб.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Выборгский районный суд.

Ранее петербуржец не заплатил за бензин и стал фигурантом уголовного дела.

Фото: Piter.tv