Салаты на Новый год 2018: праздничные рецепты блюд для года Желтой Земляной Собаки

Новый 2018 год становится все ближе, поэтому уже сейчас стоит решить, что же вы будете ставить на стол для гостей. Так как 2018 - год Желтой Земляной Собаки, то и блюда должны быть соответствующие. В обязательном порядке должны присутствовать блюда, салаты и нарезка из мясных продуктов. Приветствуются говядина и баранина, морская рыба и блюда с мясом на кости.
Собака - животное прожорливое, поэтому лучше приготовить всего и побольше. Центровое место на столе должны занимать мясо, вырезка, колбаса, ветчина и другие похожие продукты. Также приветствуются фруктовые и сладкие корзиночки.
Рецепты мясных салатов
Слоеный салат “Лемберг”
Продукты
Картофель - 4 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Грибы - 500 г
Огурцы маринованные - 3-4 шт.
Свинина (вырезка) - 500 г
Лист лавровый
Перец горошком
Масло растительное
Майонез
Соль
Перец черный молотый
Зелень петрушки
Рецепт: Отварить картофель в мундире в подсоленной воде, очистить и остудить. Свиную вырезку отварить в подсоленной воде с добавлением лаврового листа и перца горошком, остудить. Маленькие луковицы очистить и нарезать тонкими полукольцами, а большие - тонкими четвертькольцами. Обжарить лук на растительном масле. Грибы нарезать пластинками и обжарить в той же сковороде, где и лук. Посолить и поперчить. Когда влага из грибов испарится и они начнут слегка золотиться, можно будет отключить огонь.
Переместить грибы в отдельную тарелку. Остудить.Картофель натереть на крупной терке, чтобы он "падал" на дно тарелки, в которой будете подавать салат, - так салат получится "пушистым". Посолить, поперчить и смазать жирным майонезом.
Нарезать мясо полосочками и распределить поверх картофеля. Поперчить и смазать майонезом. Натереть огурцы на мелкой терке сверху на салат. Распределить.
(Больше 4-х огурцов добавлять не нужно, чтобы салат не "поплыл" от сочности. Маринованные огурцы можно заменить свежими или сделать микс.) Распределить лук тонким слоем. Разложить грибы. Затянуть готовый мясной салат с грибами пищевой пленкой и оставить на 1 час в холодильнике.
Салат "Французский поцелуй"
Продукты
Карбонад свиной (вырезка, корейка с тонким слоем жира) - 300 г
Лук репчатый - 1 шт.
Помидоры - 3 шт.
Сыр - 200 г
Майонез - 100 г
Сахар - 1 ч.л.
Уксус столовый - 1 ч.л.
Соль - по вкусу
Специи - по вкусу
Все помидоры и лук берем среднего размера. Если большие, то уменьшить количество.
Рецепт: Сыр нарезать кубиками. Помидоры помыть и тоже нарезать кубиками. Мясо вымыть, осушить салфеткой,нарезать пластами толщиной не более 0,7 см, как на отбивные, хорошо отбить.
Отбитые пласты мяса нарезать брусочками и обжарить на разогретом в сковороде растительном масле. При желании можно добавить в мясо 1 ст.л. коньяка. Когда мясо будет почти готово добавить специи и посолить. Остудить.
Лук нарезать тонкими полукольцами, чем тоньше, тем лучше. Добавить сахар, соль и уксус. Слегка помять руками. Смешать мясо, сыр, маринованный лук, помидоры. Добавить майонез. Посолить по вкусу. При подаче присыпать тертым на мелкую терку сыром.
Салат с маринованной говядиной
Продукты
Горсть фисташек
Коричневый сахар – 1 ст. л.
Фасоль стручковая – 0,3 кг.
Соус соевый – 1 ст. л.
Соус гранатный – 1 ст. л.
Коровья вырезка – 0,25 кг.
Руккола
Томаты черри – 8 шт.
Масло оливковое
Чечевица – 50 г.
Рецепт: Заморозить говядину в морозильной камере, так как мясо легче будет нарезать. Далее нужно смешать в одной емкости гранатовый и соевый соусы (первый можно заменить бальзамическим уксусом). Добавить сахар. Вырезку нарезать очень тонкими ломтиками, поместить в маринад. Оставить на полчаса.
В соленой воде сварить стручковую фасоль и чечевицу. Мясо поджарить на сковороде с обеих сторон в течение десяти минут. На блюдо выложить измельченную рукколу, сверху разместить бобовую смесь, мясные ломтики, фисташки, поделенные на пополам помидорки черри. Полить салат нежирной сметаной и подать на стол в теплом виде.
Салат из говядины по-азиатски
Продукты
Говяжья вырезка - 100 г
Лук красный - 10 г
Перец болгарский - 20 г
Морковь - 20 г
Огурец - 20 г
Лапша фунчоза (стеклянная лапша) - 80 г
Чеснок
Имбирь
Кинза
Соус тонкатцу - 1 ст.л.
Помидоры черри
Рецепт: Говяжью вырезку зачищаем от пленок. Затем нужно отрезать кусок поперек волокон и нарезать его вдоль. Сложить мясо в мисочку, поперчить, добавить столовую ложку соевого соуса. Мясо должно настояться минут 10. Далее надо обжарить мясо на сковороде в течение полутора минут. Сложить все в салатницу.
Болгарский перец нарезать длинными полосками, морковь протереть на терке, лук - полукольцами. Огурец разрезать вдоль пополам, далее каждую половинку вдоль тонкими слайсами.
Стеклянную лапшу залить кипятком и дать настояться 10 минут. Отдельно мелкими кусочками нарезать корень имбиря и чеснок. В миску с мясом добавить овощи, лапшу, посередине положить нарезанный чеснок и имбирь.
Хорошо прокалить сковороду, пока не пойдёт дымок. Налить туда растительное масло, накалить в течение минуты и залить в салат, точно попадая на имбирно-чесночную кучку.
Добавить соус тонкатцу и перемешивать. Если нет тонкатцу, используйте соевый или устричный соус. Посыпать салат с говядиной мелко рубленной кинзой. Украсить блюда можно при помощи помидорок черри.
Рецепты и фото: окрытые источники
Ыидео: YouTube/Ольга Матвей