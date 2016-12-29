Салаты на Новый год 2018: праздничные рецепты блюд для года Желтой Земляной Собаки

Как приготовить салаты на новогодний стол 2018 года? Рецепты на Новый год 2018 с фотографиями от Piter.tv.

Новый 2018 год становится все ближе, поэтому уже сейчас стоит решить, что же вы будете ставить на стол для гостей. Так как 2018 - год Желтой Земляной Собаки, то и блюда должны быть соответствующие. В обязательном порядке должны присутствовать блюда, салаты и нарезка из мясных продуктов. Приветствуются говядина и баранина, морская рыба и блюда с мясом на кости.

Собака - животное прожорливое, поэтому лучше приготовить всего и побольше. Центровое место на столе должны занимать мясо, вырезка, колбаса, ветчина и другие похожие продукты. Также приветствуются фруктовые и сладкие корзиночки.

Рецепты мясных салатов

Слоеный салат “Лемберг”

Продукты

Картофель - 4 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Грибы - 500 г

Огурцы маринованные - 3-4 шт.

Свинина (вырезка) - 500 г

Лист лавровый

Перец горошком

Масло растительное

Майонез

Соль

Перец черный молотый

Зелень петрушки

Рецепт: Отварить картофель в мундире в подсоленной воде, очистить и остудить. Свиную вырезку отварить в подсоленной воде с добавлением лаврового листа и перца горошком, остудить. Маленькие луковицы очистить и нарезать тонкими полукольцами, а большие - тонкими четвертькольцами. Обжарить лук на растительном масле. Грибы нарезать пластинками и обжарить в той же сковороде, где и лук. Посолить и поперчить. Когда влага из грибов испарится и они начнут слегка золотиться, можно будет отключить огонь.

Переместить грибы в отдельную тарелку. Остудить.Картофель натереть на крупной терке, чтобы он "падал" на дно тарелки, в которой будете подавать салат, - так салат получится "пушистым". Посолить, поперчить и смазать жирным майонезом.

Нарезать мясо полосочками и распределить поверх картофеля. Поперчить и смазать майонезом. Натереть огурцы на мелкой терке сверху на салат. Распределить.

(Больше 4-х огурцов добавлять не нужно, чтобы салат не "поплыл" от сочности. Маринованные огурцы можно заменить свежими или сделать микс.) Распределить лук тонким слоем. Разложить грибы. Затянуть готовый мясной салат с грибами пищевой пленкой и оставить на 1 час в холодильнике.

Салат "Французский поцелуй"

Продукты

Карбонад свиной (вырезка, корейка с тонким слоем жира) - 300 г

Лук репчатый - 1 шт.

Помидоры - 3 шт.

Сыр - 200 г

Майонез - 100 г

Сахар - 1 ч.л.

Уксус столовый - 1 ч.л.

Соль - по вкусу

Специи - по вкусу

Все помидоры и лук берем среднего размера. Если большие, то уменьшить количество.

Рецепт: Сыр нарезать кубиками. Помидоры помыть и тоже нарезать кубиками. Мясо вымыть, осушить салфеткой,нарезать пластами толщиной не более 0,7 см, как на отбивные, хорошо отбить.

Отбитые пласты мяса нарезать брусочками и обжарить на разогретом в сковороде растительном масле. При желании можно добавить в мясо 1 ст.л. коньяка. Когда мясо будет почти готово добавить специи и посолить. Остудить.

Лук нарезать тонкими полукольцами, чем тоньше, тем лучше. Добавить сахар, соль и уксус. Слегка помять руками. Смешать мясо, сыр, маринованный лук, помидоры. Добавить майонез. Посолить по вкусу. При подаче присыпать тертым на мелкую терку сыром.

Салат с маринованной говядиной

Продукты

Горсть фисташек

Коричневый сахар – 1 ст. л.

Фасоль стручковая – 0,3 кг.

Соус соевый – 1 ст. л.

Соус гранатный – 1 ст. л.

Коровья вырезка – 0,25 кг.

Руккола

Томаты черри – 8 шт.

Масло оливковое

Чечевица – 50 г.

Рецепт: Заморозить говядину в морозильной камере, так как мясо легче будет нарезать. Далее нужно смешать в одной емкости гранатовый и соевый соусы (первый можно заменить бальзамическим уксусом). Добавить сахар. Вырезку нарезать очень тонкими ломтиками, поместить в маринад. Оставить на полчаса.

В соленой воде сварить стручковую фасоль и чечевицу. Мясо поджарить на сковороде с обеих сторон в течение десяти минут. На блюдо выложить измельченную рукколу, сверху разместить бобовую смесь, мясные ломтики, фисташки, поделенные на пополам помидорки черри. Полить салат нежирной сметаной и подать на стол в теплом виде.

Салат из говядины по-азиатски

Продукты

Говяжья вырезка - 100 г

Лук красный - 10 г

Перец болгарский - 20 г

Морковь - 20 г

Огурец - 20 г

Лапша фунчоза (стеклянная лапша) - 80 г

Чеснок

Имбирь

Кинза

Соус тонкатцу - 1 ст.л.

Помидоры черри

Рецепт: Говяжью вырезку зачищаем от пленок. Затем нужно отрезать кусок поперек волокон и нарезать его вдоль. Сложить мясо в мисочку, поперчить, добавить столовую ложку соевого соуса. Мясо должно настояться минут 10. Далее надо обжарить мясо на сковороде в течение полутора минут. Сложить все в салатницу.

Болгарский перец нарезать длинными полосками, морковь протереть на терке, лук - полукольцами. Огурец разрезать вдоль пополам, далее каждую половинку вдоль тонкими слайсами.

Стеклянную лапшу залить кипятком и дать настояться 10 минут. Отдельно мелкими кусочками нарезать корень имбиря и чеснок. В миску с мясом добавить овощи, лапшу, посередине положить нарезанный чеснок и имбирь.

Хорошо прокалить сковороду, пока не пойдёт дымок. Налить туда растительное масло, накалить в течение минуты и залить в салат, точно попадая на имбирно-чесночную кучку.

Добавить соус тонкатцу и перемешивать. Если нет тонкатцу, используйте соевый или устричный соус. Посыпать салат с говядиной мелко рубленной кинзой. Украсить блюда можно при помощи помидорок черри.

Рецепты и фото: окрытые источники

Ыидео: YouTube/Ольга Матвей