Субурбикон: "тварь ли я дрожащая или право имею" по версии Джорджа Клуни

Недавно на российские экраны вышел новый фильм Джорджа Клуни и братьев Коэн "Субурбикон". Piter.tv расскажет, стоит ли идти на новинку в кино.

“Субурбикон” - новый криминальный триллер от Джорджа Клуни. Проект был создан при поддержке Итана и Джоуэла Коэнов, работавших над такими шедеврами как “Большой Лебовски”, “Старикам тут не место” и выступали продюсерами сериала “Фарго”. Режиссер и сценаристы уже не в первый раз создают совместные проекты. В числе их картин “О где же ты, брат?”, “После прочтения сжечь”, “Невыносимая жестокость” и “Да здравствует Цезарь”.

Сюжет вертится вокруг, казалось бы, типичной американской семьи. Муж, которого играет Мэтт Деймон, работает обычным "офисным планктоном". Блондинка-жена, в исполнении Джулианны Мур вечно недовольная жизнью и судьбой и сын, обычный мальчишка, который любит играть в бейсбол и еще не испорчен жестоким и прагматичным миром. Они живут в ничем не примечательном, тихом и спокойном районе под названием “Субурбикон”. Но, как выясняется, каждый из членов этого небольшого сообщества имеет свои скелеты в шкафу.

В картине можно выделить две основные сюжетные линии - личную семейную драму и проблемы интеграции афроамериканцев на рубеже 50х годов в “белый” пригород Америки. Приезд супругов Майерсов заставляет показать “изнанку” общества, не готового принимать “цветные” семьи. Местные жители сплочаются против общего "врага", готовые на различные подлости ради изгнания чуждых им людей. Мать главного героя с неодобрением замечает, что с приездом таких соседей цены на собственность в Субурбиконе резко упадут.

Отметим, что по прошествии нескольких десятков лет ситуация практически не изменилась. В США по-прежнему существуют районы, поделенные по расовому признаку, хотя, безусловно, отношение людей к расовой дискриминации уже далеко не на уровне начала 50-х годов.

Но не только жители городка имеют неприглядные мотивы и совершают антиморальные поступки. Главные герои, на судьбу которых делается основной упор повествования, также не являются такими белыми и пушистыми, какими кажутся на первый взгляд. У отца семейства есть свои незаконченные дела с преступными авторитетами. Разборки между оппонентами приводят к череде опасных, зачастую даже смертельных ситуаций. Фильм показывает, что за прозрачным занавесом идиллии может скрываться непроглядная тьма и мрак. В фильме все не то, чем хочет казаться. Клуни расскрывает корыстную исущность людей, которые стремятся исключительно к собственному счастью. Однако, худшие действия персонажей мотивированы благими намерениями.

Две сюжетных линии неразрывно связаны друг с другом и ведутся одновременно. Накал страстей и развязка подходят к своему разрешению в одно и тоже время. Джордж Клуни затронул в своей новой картине много философских вопросов. Он не разделяет людей на хороших и плохих. Каждый из персонажей совершает поступки, за которые их можно и похвалить, и осудить. Каждый сам выбирает жизненный путь, цель и способы, которыми он будет ее добиваться. Обстоятельства - это всего лишь ширма, которой прикрываются люди, оправдывая себя за тот или иной сделанный выбор.

Кто-то скажет, что в конце фильма зрителя ждем своеобразный “хеппи-енд”. Но это утверждение спорно. Нельзя со стопроцентной вероятностью утверждать, как произошедшие события повлияют на судьбы “спасшихся”. Фильм заставляет задуматься над человеческой жизнью. Как писал Достоевский в одном своем произведении: “тварь ли я дрожащая или право имею?”. А на что пойдете вы, в поисках аморфного ощущения свободы и счастья? Могу вас уверить, что фильм однозначно достоин того, чтобы сходить на сеанс в кино. Он оставляет неоднозначный осадок на душе, но вместе с тем дает надежду на лучшее будущее. Этот фильм о том, как можно избежать … участи, учит на ошибках персонажей обдумывать не только действия, но и последствия. Ведь с каждым поступком тебе придется жить. Пойдешь ли ты на сделку со своей совестью - решать только тебе. И, главное, важно помнить - никогда не поздно остановиться.

Видео: Kinoafisha.info