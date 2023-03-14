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Мальчик впал в кому в детском саду на Чарушинской улице
Сегодня, 9:22
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Мальчик впал в кому в детском саду на Чарушинской улице

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В настоящее время он помещен в реанимацию. 

Шестилетнего ребенка в коме госпитализировали в больницу из детского сада в Полюстрово. 

По информации АН "Оперативное прикрытие", вечером 17 декабря мальчику в дошкольном учреждении на Чарушинской улице стало плохо. Пострадавшего доставили в Педиатрический университет с гипогликемической комой второй степени в тяжелом состоянии. В настоящее время он помещен в реанимацию. 

Кроме того, малыш прикусил внутреннюю поверхность щеки.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: на кулинарном мастер-классе в Петербурге девочка получила ожоги. 

Фото: Piter.TV

Теги: кома, чарушинская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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