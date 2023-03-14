Мальчик впал в кому в детском саду на Чарушинской улице

Шестилетнего ребенка в коме госпитализировали в больницу из детского сада в Полюстрово.
По информации АН "Оперативное прикрытие", вечером 17 декабря мальчику в дошкольном учреждении на Чарушинской улице стало плохо. Пострадавшего доставили в Педиатрический университет с гипогликемической комой второй степени в тяжелом состоянии. В настоящее время он помещен в реанимацию.
Кроме того, малыш прикусил внутреннюю поверхность щеки.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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Фото: Piter.TV
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