Мальчик впал в кому в детском саду на Чарушинской улице

В настоящее время он помещен в реанимацию.

Шестилетнего ребенка в коме госпитализировали в больницу из детского сада в Полюстрово.

По информации АН "Оперативное прикрытие", вечером 17 декабря мальчику в дошкольном учреждении на Чарушинской улице стало плохо. Пострадавшего доставили в Педиатрический университет с гипогликемической комой второй степени в тяжелом состоянии. В настоящее время он помещен в реанимацию.

Кроме того, малыш прикусил внутреннюю поверхность щеки.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Фото: Piter.TV