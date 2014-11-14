  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На кулинарном мастер-классе в Петербурге девочка получила ожоги
Сегодня, 9:39
176
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На кулинарном мастер-классе в Петербурге девочка получила ожоги

0 0

На ее руку попало раскаленное масло.

Председателю СК РФ Александру Бастрыкину представят доклад о ходе проверки по факту получения ожогов девочкой в Петербурге, сообщили в ведомстве накануне. 

В одной из кулинарных студий города при проведении мастер-класса 11-летняя школьница получила термический ожог. На ее руку попало раскаленное масло. Следователи уже начали процессуальную проверку. 

Глава СК России поручил и. о. руководителя ГСУ по г. Санкт-Петербургу Бобкову О. В. доложить о ходе и результатах процессуальной проверки. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее мы рассказывали о том, что мальчик получил ожоги из-за возгорания футболки у газовой плиты в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мастер-класс, ожоги
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии