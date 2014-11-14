На кулинарном мастер-классе в Петербурге девочка получила ожоги

Председателю СК РФ Александру Бастрыкину представят доклад о ходе проверки по факту получения ожогов девочкой в Петербурге, сообщили в ведомстве накануне.
В одной из кулинарных студий города при проведении мастер-класса 11-летняя школьница получила термический ожог. На ее руку попало раскаленное масло. Следователи уже начали процессуальную проверку.
Глава СК России поручил и. о. руководителя ГСУ по г. Санкт-Петербургу Бобкову О. В. доложить о ходе и результатах процессуальной проверки.
Пресс-служба СК РФ
Ранее мы рассказывали о том, что мальчик получил ожоги из-за возгорания футболки у газовой плиты в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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