На кулинарном мастер-классе в Петербурге девочка получила ожоги

На ее руку попало раскаленное масло.

Председателю СК РФ Александру Бастрыкину представят доклад о ходе проверки по факту получения ожогов девочкой в Петербурге, сообщили в ведомстве накануне.

В одной из кулинарных студий города при проведении мастер-класса 11-летняя школьница получила термический ожог. На ее руку попало раскаленное масло. Следователи уже начали процессуальную проверку.

Глава СК России поручил и. о. руководителя ГСУ по г. Санкт-Петербургу Бобкову О. В. доложить о ходе и результатах процессуальной проверки. Пресс-служба СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что мальчик получил ожоги из-за возгорания футболки у газовой плиты в Петербурге.

Фото: Piter.TV