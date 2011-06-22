В Пугаревском карьере под Петербургом утонул подросток

Водолазная группа отряда Шлиссельбурга обнаружила его тело.

На Пугаревском карьере состоялись поисковые работы. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

В ведомство вечером 23 июля поступила информация о том, что в водоеме во Всеволожске утонул подросток. Водолазная группа отряда Шлиссельбурга обнаружила его тело, доставила к берегу и передала полицейским.

Ранее мы рассказывали о том, что спасатели предотвратили трагедию на Ольгинском пруду в Выборгском районе Петербурга. Во время купания девятилетняя девочка внезапно ушла под воду. Ребенка реанимировали.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти