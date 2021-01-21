В Петербурге обсудили развитие строительной отрасли на Всероссийской конференции

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов отметил, что нормативная база должна адаптироваться к быстро меняющимся условиям.

В Санкт-Петербурге состоялась XVI Всероссийская конференция "Российский строительный комплекс". На повестке дня были вопросы реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни", меры поддержки отрасли и изменения в законодательстве. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов отметил, что нормативная база должна адаптироваться к быстро меняющимся условиям.

На самом деле законодательство постоянно корректируют, потому что сегодня мир так быстро меняется, что в общем-то в течение года бывает приходится и существенное изменение вносить. У нас есть определенный четкий алгоритм, по которому мы работаем, стараемся все решения в первую очередь принимать комплексно. Чем мы сейчас занимаемся? Самый важный для нас сегодня механизм развития – это механизм комплексного развития территорий. Сергей Пахомов, председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

По словам вице-губернатора Петербурга Николая Линченко, в городе активно внедряются практики импортозамещения.

Нам в этом помог "Обуховский завод", как вы знаете они полностью у себя запустили производство горнопроходческих щитов для строительства однопутной станции метрополитена 5-63 и уже сегодня выдали нам готовый результат. Николай Линченко, вице-губернатор Петербурга

За последние годы в Северной столице ввели в эксплуатацию около 3 млн кв. м жилья, а за шесть лет построили 420 социальных объектов. Регион делает ставку на комплексное развитие территорий и поддержку застройщиков.

В конференции приняли участие представители более 40 регионов России, а также делегации из Индии и Кубы. Форум стал площадкой для обмена опытом и обсуждения ключевых вызовов, стоящих перед строительной сферой.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"