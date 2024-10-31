Для реализации масштабных планов город привлекает федеральные и частные инвестиции.

За три года Петербург направит на реализацию мегапроектов более 100 млрд рублей. Об этом заявил Александр Беглов в ходе презентации бюджета Санкт-Петербурга на 2025-2027 гг.

Для реализации масштабных планов город привлекает федеральные и частные инвестиции, а также направляет на цели развития почти четверть собственных расходов.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", список мегапроектов войдут объекты транспортной инфраструктуры и комплексного развития территорий.

Видео: портал "Строительный Петербург"