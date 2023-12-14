В "Дом тигра" под Петербургом приехали три кошки

В "Дом тигра" привели трех диких кошек. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти.
Под Петербург приехал раненый трехлапый тигр Понтиак. В Ростове на улице около магазина подобрали брошенного исхудалого львенка. А из Краснодара забрали взрослую тигрицу, над ней издевался бывший хозяин.
Все животные поставлены государственной ветеринарной службой на карантин и проходят обследование. "Дом тигра" готовит для каждого программу реабилитации.
Пресс-служба администрации Ленобласти
"Дом тигра" является участником грантовой программы губернатора региона. Организация ведет учебно-просветительскую работу по защите животных.
Ранее на Piter.TV: из окна дома на улице Пилотов выбросили сумку с кошкой и котенком.
Видео: пресс-служба администрации Ленобласти
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