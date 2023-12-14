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В "Дом тигра" под Петербургом приехали три кошки

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В Ростове на улице около магазина подобрали брошенного львенка.

В "Дом тигра" привели трех диких кошек. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти. 

Под Петербург приехал раненый трехлапый тигр Понтиак. В Ростове на улице около магазина подобрали брошенного исхудалого львенка. А из Краснодара забрали взрослую тигрицу, над ней издевался бывший хозяин. 

Все животные поставлены государственной ветеринарной службой на карантин и проходят обследование. "Дом тигра" готовит для каждого программу реабилитации. 

Пресс-служба администрации Ленобласти 

"Дом тигра" является участником грантовой программы губернатора региона. Организация ведет учебно-просветительскую работу по защите животных. 

Ранее на Piter.TV: из окна дома на улице Пилотов выбросили сумку с кошкой и котенком. 

Видео: пресс-служба администрации Ленобласти 

Теги: дом тигра, спасение животных
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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