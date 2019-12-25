Проект строительства новой развязки с Мурманским шоссе в Кудрово прошел экспертизу

Сметная стоимость работ составила 5,6 млрд рублей.

Специалисты ГАУ "Леноблэкспертизы" одобрили проектную документацию по строительству нового выезда из Кудрово — развязки с Мурманским шоссе. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

На первом этапе планируется продлить Центральную улицу до Мурманского шоссе, а на втором ― провести реконструкцию существующего путепровода к ТРЦ "Мега Дыбенко". На перекрестке Центральной улицы и улицы Строителей появится подземный пешеходный переход, состоящий из трех тоннелей. Граждане смогут с помощью него попасть на остановки общественного транспорта.

На данный момент строительство развязки оценили в 5,6 млрд рублей. Часть средств вложит инвестор ООО "Ингка Сентерс Рус Менеджмент" (ИКЕА). Протяженность развязки составит 3 км.

Фото: gov.spb.ru