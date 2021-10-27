Окончание работ было запланировано на 25 октября 2024 года.

Работы по замене деформационного шва на развязке КАД с Приморским шоссе завершены досрочно. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

По состоянию на 17 октября работы по замене деформационного шва на 0-ом километре КАД, на разворотной петле на Приморском шоссе завершены досрочно.

Выполнен весь объём запланированных работ. Все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы. Ограничения сняты. Движение автомобильного транспорта осуществляется в штатном режиме.

Окончание работ было запланировано на 25 октября 2024 года.

Схема: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"