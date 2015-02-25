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На трассе "Кола" разведут Ладожский мост
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На трассе "Кола" разведут Ладожский мост

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Разводка переправы необходима для прохода вниз по реке брига "Россия".

На трассе Р-21 "Кола" в Кировском районе Ленобласти разведут Ладожский мост, рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 27 сентября. 

Движение транспорта будет перекрыто 1 октября в течение 45 минут – с 10:00 до 10:45. Разводка переправы необходима для прохода вниз по реке брига "Россия". 

Разводка моста производится представителями подрядной организации ООО "ЕвроТрансСтрой" по согласованию с ФБУ "Администрация "Волго-Балт". <…> ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 

Ранее на Piter.TV: с 29, 30 сентября и 1 октября для петербургских автомобилистов вводятся новые ограничения. 

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 

Теги: ладожский мост, трасса кола
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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