На трассе "Кола" разведут Ладожский мост

Разводка переправы необходима для прохода вниз по реке брига "Россия".

На трассе Р-21 "Кола" в Кировском районе Ленобласти разведут Ладожский мост, рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 27 сентября.

Движение транспорта будет перекрыто 1 октября в течение 45 минут – с 10:00 до 10:45. Разводка переправы необходима для прохода вниз по реке брига "Россия".

Разводка моста производится представителями подрядной организации ООО "ЕвроТрансСтрой" по согласованию с ФБУ "Администрация "Волго-Балт". <…> ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования. Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ранее на Piter.TV: с 29, 30 сентября и 1 октября для петербургских автомобилистов вводятся новые ограничения.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"