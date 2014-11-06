Разводка Ладожского моста перекроет движение на трассе "Кола" 14 октября

По Неве пройдет теплоход "Берген Т".

На трассе Р-21 "Кола" в Кировском районе Ленобласти 14 октября разведут Ладожский мост, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В связи с разводкой переправы движение на автодороге перекроют на 45 минут – с 15:00 до 15:45. По Неве пройдет теплоход "Берген Т" с максимальным высотным габаритом 22,5 метра.

Разводка моста производится представителями подрядной организации ООО "ЕвроТрансСтрой" по согласованию с ФБУ "Администрация "Волго-Балт". <…> ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования. Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ранее мы рассказывали о том, что на развязке КАД Петербурга с Таллинским шоссе перекроют съезд с 18 по 23 октября.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"