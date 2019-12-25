  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В среду Ладожский мост у деревни Марьино в Ленобласти разведут на 45 минут
Сегодня, 15:56
104
himif

В среду Ладожский мост у деревни Марьино в Ленобласти разведут на 45 минут

0 0

В это время движение по трассе "Кола" будет полностью перекрыто.

В среду, 25 ноября, Ладожский мост через реку Нева на автодороге "Кола" разведут. Как сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", разводка нужна для прохода вверх по реке барже-буксирного состава подрядчика ООО "ЕвроТрансСтрой".

Движение на трассе от Петербурга до границы с Королевством Норвегия будет полностью перекрыто в течение 45 минут: судна пройдут под постом в период с 15.00 до 15.45. Напомним, что мост расположен рядом с деревней Марьино Кировского района Ленобласти.

Ранее мы писали, что с декабря проезд по ЗСД по транспондерам подорожает на 10%.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: ладожский мост, разводка моста
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии