В понедельник на трассе "Кола" приостановят движение транспорта из-за разводки Ладожского моста

Водителям приносят извинения за временные неудобства.

Завтра, 20 июля, на трассе "Кола" полностью перекроют движение для автомобильного транспорта на 45 минут. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 15:00 до 15:45 будет разводиться Ладожский мост для прохода вверх по реке яхты "Хортица". Мост разведут в том случае, если температура воздуха не будет превышать +25 градусов, а ветер ― 15 м/с.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что график разводки мостов в Петербурге снова изменят из-за репетиции парада ВМФ.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"