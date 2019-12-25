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В понедельник на трассе "Кола" приостановят движение транспорта из-за разводки Ладожского моста
Сегодня, 19:50
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nadezhda_sib

В понедельник на трассе "Кола" приостановят движение транспорта из-за разводки Ладожского моста

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Водителям приносят извинения за временные неудобства.

Завтра, 20 июля, на трассе "Кола" полностью перекроют движение для автомобильного транспорта на 45 минут. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 15:00 до 15:45 будет разводиться Ладожский мост для прохода вверх по реке яхты "Хортица". Мост разведут в том случае, если температура воздуха не будет превышать +25 градусов, а ветер ― 15 м/с. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что график разводки мостов в Петербурге снова изменят из-за репетиции парада ВМФ. 

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: ладожский мост, трасса кола
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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