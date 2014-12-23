Раскрыты подробности о развитии площадки КЦ "Крупа" в Невском районе

Центр планирует поддержать узнаваемую атмосферу рынка, дополняя её элементами прошлого: воссоздав старинные автоматы, украсив интерьер фотографиями известных артистов и писателей, ставшими визитной карточкой ярмарки.

План развития площадки культурно-развлекательного центра "Крупа" в Невском районе стал известен общественности. Вскоре здесь откроют новый музей, посвященный истории Дворца культуры имени Н. К. Крупской, а также запустят разнообразные образовательные и досуговые проекты, пишет "Петербургский дневник".

Дворец культуры имени Н. К. Крупской на проспекте Обуховской обороны, 105, преобразуется из традиционной книжной ярмарки в современное творческое пространство с развитой инфраструктурой и активной культурной жизнью. Центр объединяет различные творческие студии, художественные объединения и танцевальные коллективы, создавая богатую палитру культурных событий.

Директор по развитию центра "Крупа" Анна Козлова подчеркнула, что традиционный формат книжного рынка, популярный среди жителей Невского района на протяжении 30 лет, останется неизменным. Центр планирует поддержать узнаваемую атмосферу рынка, дополняя её элементами прошлого: воссоздав старинные автоматы, украсив интерьер фотографиями известных артистов и писателей, ставшими визитной карточкой ярмарки. Эта ярмарка стала настоящей легендой, местом, где многие известные литераторы встречались со своими читателями. Рководство площадки сохранит дух 1990-х годов, создав уютные уголки, куда жители смогут прийти отдохнуть и купить любимые книги, учебники и канцелярские принадлежности по доступной цене, уверена Анна Козлова.

Пространство вокруг ярмарки также получит дальнейшее развитие, превращаясь в полноценный культурный центр. Основная идея заключается в сохранении традиционных функций Дворца культуры, заложенных изначально.

Исторический смысл ДК имени Н. К. Крупской состоит в предоставлении широкого спектра возможностей для творчества и самовыражения. Современному пространству присущи черты прежнего Дворца культуры. Каждый день тут занимаются многочисленные танцевальные кружки, народная цирковая студия "Каскад", а также проводятся мероприятия и концерты для широкой аудитории, описывает перспективы Анна Козлова.

Предполагается расширение мероприятий: кроме регулярных тренировок и выступлений коллективов, будут проводиться крупные состязания по бальным танцам и цирковым искусствам. Выходные дни станут насыщенными семейными мероприятиями: выставки ремесленных изделий, гастрономические ярмарки, развлекательные мероприятия для детей и взрослых.

Кроме того, центром организованы тематические фестивали, посвященные разнообразным аспектам культуры, такие как фестиваль аниме и японской культуры, собрания поклонников бумажного моделирования, литературные чтения и музыкальные концерты.

Фото: предоставлено КЦ "Крупа"