В ночь с 24 на 25 января разведут Дворцовый мост. Об этом сообщила пресс-служба "Мостотреста".
Время разводки – с 01:10 до 04:55. При этом, разводка будет проведена в указанном промежутке, но не обязательно займет все обозначенное время.
Плановая разводка выполняется для проведения пусконаладочных работ по регулировке оборудования после ремонта гидравлической системы разводки моста.
При наличии изменений в графике разводки, информация будет оперативно опубликована на портале "Мостотреста".
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Фото: Piter.tv (архив)
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