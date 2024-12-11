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В ночь с 24 на 25 января разведут Дворцовый мост
Сегодня, 13:51
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В ночь с 24 на 25 января разведут Дворцовый мост

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Время разводки – с 01:10 до 04:55. 

В ночь с 24 на 25 января разведут Дворцовый мост. Об этом сообщила пресс-служба "Мостотреста".

Время разводки – с 01:10 до 04:55. При этом, разводка будет проведена в указанном промежутке, но не обязательно займет все обозначенное время.

Плановая разводка выполняется для проведения пусконаладочных работ по регулировке оборудования после ремонта гидравлической системы разводки моста.

При наличии изменений в графике разводки, информация будет оперативно опубликована на портале "Мостотреста".

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Фото: Piter.tv (архив)

Теги: дворцовый мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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