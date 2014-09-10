Школьники представили свои разработки на научной выставке в Петербурге

В рамках конференции работают 13 секций, охватывающих широкий спектр направлений — от космонавтики и аэродинамики до биологии и робототехники.

В Петербурге стартовала XX Всероссийская юношеская научно-практическая конференция "Будущее сильной России — в высоких технологиях". Мероприятие, проводимое уже двадцатый год подряд, зарекомендовало себя как эффективный социальный лифт, открывающий талантливой молодежи путь в ведущие конструкторские бюро и научные институты страны. Об этом пишет spb.aif.ru.

В рамках конференции работают 13 секций, охватывающих широкий спектр направлений — от космонавтики и аэродинамики до биологии и робототехники. Участники представляют не просто учебные проекты, а серьезные научные исследования.

Например, девятиклассник Антон Соловьев из Аничкова лицея представил доклад о моделировании движения частиц вблизи черных дыр. Его работа базировалась на сложной метрике Шварцшильда, что позволило подтвердить влияние угла орбиты и времени на поведение объектов. Даже самые юные участники демонстрируют высокий уровень подготовки: третьеклассники Март Терещенко и Лука Орлов разработали макет автономной лунной заправочной станции, продумав её функционал и алгоритмы.

По словам директора Дворца творчества юных Марии Катуновой, ключевую роль в успехах детей играют педагоги, которые помогают воплотить фантазии в реальные проекты. Эффективность конференции подтверждается биографиями её выпускников: многие из них сегодня работают в структурах Роскосмоса, конструкторских бюро "Сухого" и "Ильюшина", а также в НПО "Радар ММС".

Как отмечает генеральный директор "Радар ММС" Георгий Анцев, главная цель форума — воспитание фантазии и творческого подхода, ведь именно эти качества определяют будущее науки и технологий.

