В Петербурге увеличили размер премии для молодежи

Премию вручают по 14 номинациям.

Правительство Петербурга увеличило размер Молодежной премии. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

С 2021 года размер премии будет составлять 75 тысяч рублей, а не 50 тысяч, как ранее. Общий призовой фонд — 1 млн 50 тыс. рублей.

Молодежная премия присуждается молодым людям за особые заслуги в профессиональной деятельности или общественной работе по 14 номинациям. Среди номинаций, например, "На службе Отечеству", "Лучший молодой рабочий", "Руководитель лучшего молодежного и (или) детского общественного объединения". Заявки на участие в конкурсе начнут принимать в ноябре. Премия вручается с 2002 года.

Для молодежи есть еще одна премия — за "Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга". В этом году победители получат 125 тысяч рублей. Заявки принимаются до 31 мая.

Фото: Piter.TV