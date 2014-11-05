В Тосненском районе произошел разлив химикатов

Роспотребнадзор не выявил превышения нормы вредных веществ в воздухе после сообщения о химическом запахе в деревне Сельцо.

Специалисты Роспотребнадзора провели внеплановую проверку качества атмосферного воздуха в деревне Сельцо (Тосненский район Ленинградской области) после информации о возможном разливе химикатов и наличии резкого запаха на территории бывшего сельскохозяйственного техникума. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выезд на место происшествия был организован Территориальным отделом Роспотребнадзора по Киришскому и Тосненскому районам совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области". Отбор проб атмосферного воздуха проводился в жилой зоне, расположенной вблизи предполагаемого источника запаха — по адресу: деревня Сельцо, д. 4.

Анализ проводился на содержание четырёх химических соединений: бензола, ксилола, толуола и стирола. Согласно результатам лабораторных исследований от 24 апреля 2025 года, концентрации указанных веществ в отобранных пробах не превышают установленные гигиенические нормативы для атмосферного воздуха населённых пунктов.

В ведомстве подчеркнули, что по состоянию на текущий момент ситуация не представляет угрозы для здоровья населения и находится под контролем надзорных органов. Специалисты продолжат мониторинг обстановки до полной уверенности в её стабильности.

Фото: Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (архив)