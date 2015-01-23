Полиция задержала мужчину, который напал на женщину с молотком

Потерпевшая не получила травмы, но лишилась своих вещей.

Полиция нашла подозреваемого в нападении на женщину в парке Лесотехнической академии. Злоумышленник угрожал петербурженке с ребенком молотком. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Заявление в полицию от потерпевшей поступило 14-го августа. Она позвонила сразу же после нападения. Неизвестный угрожал молотком, после чего похитил рюкзак женщины с деньгам, наушниками, смартфоном и документами. По информации Piter.TV, ущерб составил не менее 30 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранним утром 15-го августа "по горячим следам" был задержан мужчина 1980-го года рождения. Его поймали на Большом Сампсониевском проспекте, 93.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО