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Полиция задержала мужчину, который напал на женщину с молотком
Сегодня, 8:58
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Полиция задержала мужчину, который напал на женщину с молотком

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Потерпевшая не получила травмы, но лишилась своих вещей.

Полиция нашла подозреваемого в нападении на женщину в парке Лесотехнической академии. Злоумышленник угрожал петербурженке с ребенком молотком. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Заявление в полицию от потерпевшей поступило 14-го августа. Она позвонила сразу же после нападения. Неизвестный угрожал молотком, после чего похитил рюкзак женщины с деньгам, наушниками, смартфоном и документами. По информации Piter.TV, ущерб составил не менее 30 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранним утром 15-го августа "по горячим следам" был задержан мужчина 1980-го года рождения. Его поймали на Большом Сампсониевском проспекте, 93. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО 

Теги: кража, молоток, нападение, разбой
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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