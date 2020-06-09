В парке Лесотехнической академии неизвестный с молотком ограбил женщину с ребёнком

Общий ущерб составил 30 тыс. рублей.

Неизвестный с молотком напал на женщину с ребёнком в парке Лесотехнической академии в Петербурге. Женщина лишилась рюкзака с ценными вещами, сообщил Piter.tv 15 августа источник в правоохранительных органах.

Угрожая молотком, мужчина лет 50 в черной майке, джинсах и медицинской маске забрал у женщины бежевый рюкзак, в котором находились банковские карты, смартфон iPhone, документы и 2,5 тыс. рублей. Общий ущерб составил 30 тыс. рублей.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Преступника ищет полиция.

Накануне мы рассказали, как таксист вместе с сообщником отобрали у пассажира наручные часы и iPhone на проспекте Большевиков. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Фото: Piter.tv