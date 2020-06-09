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В парке Лесотехнической академии неизвестный с молотком ограбил женщину с ребёнком
Сегодня, 10:28
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В парке Лесотехнической академии неизвестный с молотком ограбил женщину с ребёнком

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Общий ущерб составил 30 тыс. рублей.

Неизвестный с молотком напал на женщину с ребёнком в парке Лесотехнической академии в Петербурге. Женщина лишилась рюкзака с ценными вещами, сообщил Piter.tv 15 августа источник в правоохранительных органах.

Угрожая молотком, мужчина лет 50 в черной майке, джинсах и медицинской маске забрал у женщины бежевый рюкзак, в котором находились банковские карты, смартфон iPhone, документы и 2,5 тыс. рублей. Общий ущерб составил 30 тыс. рублей.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Преступника ищет полиция.

Накануне мы рассказали, как таксист вместе с сообщником отобрали у пассажира наручные часы и iPhone на проспекте Большевиков. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". 

Фото: Piter.tv

Теги: криминал, лесотехническая академия, нападение, парк
Категории: Новости СПб, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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