Поездка на такси в Петербурге завершилась угрозами и ограблением

С пассажира требовали оплатить поездку еще до ее окончания.

Таксист вместе с сообщником отобрали у пассажира наручные часы и iPhone на проспекте Большевиков. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Потерпевший рассказал, что днем 12-го августа он заказал такси и направился в гостиницу на Социалистической улице. Водитель начал требовать у пассажира деньги еще до того, как поездка завершилась. Затем таксист отвез мужчину к дому №13/1 на проспекте Большевиков, где к машине подошел неизвестный. Вместе с водителей незнакомец стал требовать от заявителя 5 тысяч рублей, тот отказался. Злоумышленники начали угрожать ножом, а затем отобрали еще вещи на сумму 57 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что таксист изрезал лицо мужчине во время ссоры в Красном Селе.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV