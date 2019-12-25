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Поездка на такси в Петербурге завершилась угрозами и ограблением
Сегодня, 10:18
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Поездка на такси в Петербурге завершилась угрозами и ограблением

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С пассажира требовали оплатить поездку еще до ее окончания.

Таксист вместе с сообщником отобрали у пассажира наручные часы и iPhone на проспекте Большевиков. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Потерпевший рассказал, что днем 12-го августа он заказал такси и направился в гостиницу на Социалистической улице. Водитель начал требовать у пассажира деньги еще до того, как поездка завершилась. Затем таксист отвез мужчину к дому №13/1 на проспекте Большевиков, где к машине подошел неизвестный. Вместе с водителей незнакомец стал требовать от заявителя 5 тысяч рублей, тот отказался. Злоумышленники начали угрожать ножом, а затем отобрали еще вещи на сумму 57 тыс. рублей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что таксист изрезал лицо мужчине во время ссоры в Красном Селе. 

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV

Теги: разбой, таксист
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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