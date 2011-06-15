Таксист изрезал лицо мужчине во время ссоры в Красном Селе

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Петербурге задержали водителя такси, который во время ссоры изрезал своего оппонента ножом. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в парадной дома №31/2 на улице Освобождения в Красном Селе. Таксист набросился на петербуржца с ножом, а после попытался скрыться. Мужчину задержали "по горячим следам". В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с колото-резаным ранением передней брюшной стенки с повреждением большого сальника, резаной раной носа, щеки и затылочной области.

Ранее мы писали, что муж порезал жену и убил приятеля во время пьяной ссоры в квартире на Науки.

Фото: pexels.com