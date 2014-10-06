Рецидивист избил и ограбил своего знакомого в Лодейном Поле

Пострадавший обращался за помощью в медицинское учреждение.

Полиция Лодейного Поля задержала подозреваемого в разбойном нападении на своего знакомого. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям ночью 20 февраля обратился 60-летний мужчина с заявлением о том, что у дома 46 по улице Титова товарищ, с которым они ранее выпивали алкоголь вместе, ударил его бутылкой по голове и похитил 40 тыс. рублей, мобильный телефон, банковскую карту, после чего скрылся. Пострадавший обращался за помощью в медицинское учреждение.

В тот же день по подозрению в совершении этого преступления около дома 50 по улице Володарского задержали 41-летнего рецидивиста. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

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Фото: Piter.TV