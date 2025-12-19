  1. Главная
Рецидивиста подозревают в разбое в поселке Новый Свет
Сегодня, 9:28
Второго злоумышленника разыскивают.

Полиция Гатчинского района задержала подозреваемого в разбое. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям 10 января обратился сотрудник магазина в поселке Новый Свет. По словам работника, неизвестные вынесли оттуда товар на сумму 10,6 тыс. рублей, размахивая ножом.

Накануне по подозрению в совершении преступления в деревне Торфяное поймали 42-летнего рецидивиста. Второго злоумышленника разыскивают. 

Ранее на Piter.TV: житель Иркутской области задержан за разбойные нападения на севере Петербурга. Фигурант ограбил двух женщин. Заведено дело по той же статье. 

Фото: Piter.TV 

