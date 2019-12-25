Задержан подозреваемый в разбое в доме на Подвойского

29-летняя жертва заявила прибывшим стражам порядка, что на лестничной площадке восьмого этажа, у двери её квартиры её атаковал неизвестный с ножом и потребовал перевести 1500 рублей на указанный им счет через мобильное приложение банка. Затем он вырвал из её рук телефон и скрылся с места происшествия.

Во вторник, 1 октября, около 22:00 в полицию поступила информация о нападении на женщину в подъезде дома 32 на улице Подвойского. Неизвестный, угрожая ножом, забрал у нее деньги и мобильный телефон.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 29-летняя жертва заявила прибывшим стражам порядка, что на лестничной площадке восьмого этажа, у двери её квартиры её атаковал неизвестный с ножом и потребовал перевести 1500 рублей на указанный им счет через мобильное приложение банка. Затем он вырвал из её рук телефон и скрылся с места происшествия. Общий размер ущерба составил 46 500 рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). На следующий день вечером оперативники задержали 35-летнего безработного гражданина соседнего государства по подозрению в совершении данного преступления на улице Подвойского. Подозреваемый был взят под стражу в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что пьяный мужчина напал на приехавшую к нему бригаду медиков в Невском районе.

Фото: Piter.TV