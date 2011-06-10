  1. Главная
Петербурженку, разбившую остановку на проспекте Металлистов, будут судить
Сегодня, 15:49
Ущерб составил 21 тыс. рублей.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 23-летней девушки. Ей вменили ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм), рассказали в надзорном ведомстве 18 февраля. 

В ноябре 2025 года фигурантка, находясь на остановке общественного транспорта около дома 19/30 по проспекту Металлистов, нанесла несколько ударов по боковому стеклу павильона, от чего оно разбилось. Ущерб составил 21 тыс. рублей. Свои действия злоумышленница объяснила тем, что разозлилась из-за долгого ожидания автобуса. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: буйный пассажир разбил стекло автобуса из-за конфликта с кондуктором на Большом Сампсониевском проспекте. 

Фото: Piter.TV 

