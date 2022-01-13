В Петербурге будут судить женщину, разбившую чужую машину из ревности

Нетрезвая обвиняемая хотела отомстить бывшему мужу и испортить авто его сожительницы.

Прокуратура Колпинского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 35-летней местной жительницы. Ей вменяют ч. 1 ст. 167 УК РФ, рассказали 26 августа в надзорном ведомстве.

Нетрезвая обвиняемая хотела отомстить бывшему мужу и испортить машину его сожительницы. Ночью 4 июля женщина пришла с ножом и молотком на стоянку у дома по Октябрьской улице. Увидев знакомый автомобиль Renault, она сильно изуродовала иномарку: проколола шины четырех колес, поцарапала стекло одной из дверей, а также нанесла молотком не менее 14 ударов по лобовому стеклу и по одному удару по фарам. Злоумышленница ошиблась и повредила другое авто. Его хозяин узнал об этом через несколько часов, когда вернулся с рабочей смены. Стоимость ремонта составила около 80 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга