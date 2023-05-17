Мужчина разбил стекло трамвая на улице Савушкина

Травмы получил пассажир, сидевший у окна.

На улице Савушкина в Петербурге вечером 19 августа произошел инцидент, в котором пострадал пассажир трамвая. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Примерно в 20:40 один из прохожих, разозлившись на двух мужчин, с которыми у него возник конфликт, разбил стекло трамвая, отходившего от остановки. Мужчина ударил по окну, когда его оппоненты забежали в вагон. Осколки стекла разлетелись, и один из них ранил пассажира, сидевшего возле окна. Пострадавший получил рассечение и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

На тревожный сигнал водителя трамвая оперативно отреагировал наряд Росгвардии, прибывший на место происшествия в течение трёх минут. Они задержали 33-летнего мужчину, который нанес удар по стеклу. Задержанный был доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства.

Двое других участников конфликта скрылись с места происшествия сразу после инцидента. Приметы мужчин были переданы дежурным нарядам полиции, и в настоящее время ведется их розыск.

Фото: Росгвардия