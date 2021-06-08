Полиция завершила расследование дела ОПГ, которая обвиняется в краже с банковских счетов 510 тысяч рублей

Чтобы замести следы, злоумышленники использовали специальную систему обналичивания денег.

Следователи ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти завершили расследование в отношении ОПГ, которая в 2020 году похищала деньги с чужим банковских счетов. Ущерб от их действия составил 510 тысяч рублей. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Четырех подозреваемых задержали еще в августа 2020 года. Было установлено, что горожане обманывали потерпевших несколькими способами. Злоумышленники меняли абонентские номера и звонили петербуржцам, представляясь сотрудниками банка. Обманным путем они выясняли их банковские реквизиты. Деньги похищали под видом сделок купли-продажи товаров на сервисах объявлений. Для этого они создавали фиктивные аккаунты. После этого средства конвертировали в криптовалюту.

Кроме того, члены ОПГ вменялась покупка дорогой техники с фейковых аккаунтов в различных интернет-магазинах. Она также оплачивалась деньгами потерпевших. После этого товары продавали за 80-90% от рыночной стоимости.

Таким образом мошенники обманули как минимум четырех человек. Уголовное дело о краже, совершенной организованной группой, направили в суд.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО