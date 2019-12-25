Эксперты прокомментировали расширение площади Саратова до второго города в стране

Численность населения при этом не достигает и миллиона.

Саратов станет вторым по площади городом страны с 1 января. С нового года к нему присоединят Саратовский муниципальный район. Площадь города составит 2100 квадратных метров, в то время как площадь Москвы — 2511 кв. метров. Эту новость прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты отмечают, что это уже вторая за два года расширения Саратова. Они сомневаются, что этому есть какие-то демографические или экономические обоснования, так как население города только уменьшается, а об успехах в экономике говорить не приходится.

Успехами в управлении, к слову, тоже: так в 2021 году в рейтинге эффективности управления в городских округах от АПЭК Саратов занял 57-е место, причем его оценка в социально-экономическом блоке еще хуже – 73-е место. Сможет ли в таких условиях город переварить столь значительные территории и обеспечить инвестиции в их развитие? спрашивают эксперты.

Отмечается, что даже площадь Москвы увеличивается не такими темпами. Кажется, что таким образом Саратов хочет привлечь к себе внимание не реальными успехами, а самопиаром, поделились мнением авторы Telegram-канала.

Фото: ВКонтакте / Администрация МО "Город Саратов"