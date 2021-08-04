В Петербурге утвердили проект реконструкции Балканской улицы

Размещение объекта предусмотрено Генеральным планом города на период до 2030 года.

В рамках рабочего совещания губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства утвердили проект планировки территории для реконструкции Балканской улицы. Документацию подготовили по заказу "Горэлектротранса", рассказали в Смольном.

Размещение объекта предусмотрено Генеральным планом Петербурга на период до 2030 года. Планируется реконструкция Балканской улицы, протяженностью почти 2 километра. На ней сделают две полосы движения в каждом направлении, тротуары шириной 3 метра и велосипедную дорожку.

Кроме того, предусмотрены реконструкция части Купчинской улицы для создания двух полос движения в каждом направлении, тротуаров и велосипедной дорожки, строительство продолжения Бухарестской улицы с четырьмя полосами движения, тротуарами и велосипедной дорожкой, а также реконструкция Малой Балканской улицы с двумя полосами движения в каждом направлении.

Выполнение этих проектов позволит нам расширить магистральную транспортную инфраструктуру всего района. Организовать его новые связи с улично-дорожной сетью города. Все это обеспечит дополнительную транспортную доступность существующей и будущей застройки Фрунзенского района, в том числе нашего нового трамвайного депо. Александр Беглов, губернатор Петербурга

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Фото: пресс-служба Смольного