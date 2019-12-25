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Колпинское шоссе в Петербурге расширят в 2027-2030 годах
Сегодня, 9:59
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Колпинское шоссе в Петербурге расширят в 2027-2030 годах

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Кроме того, до конца года откроют Витебскую развязку.

В ходе прямой линии губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что разработан проект расширения Колпинского шоссе, а строительство запланировано на период 2027-2030 годов. 

Кроме того, по словам градоначальника, до конца года откроют Витебскую развязку – первый участок Широтной магистрали скоростного движения. Во II квартале 2025 года в Усть-Славянке стартуют работы по расширению Советского проспекта до четырех полос. 

Помимо этого, до конца года объявят конкурс на строительство Глухарской улицы. Работы проведут за счет городского бюджета и завершат в следующем году. Также до конца 2025 года в Невском районе возведут участок Архивной улицы от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной. 

Завершен первый этап продолжения улицы Дыбенко с разворотным кольцом. Второй этап с выходом на Октябрьскую набережную сделают за счет бюджета, когда достроят квартал, чтобы дорогу не разбивала строительная техника. По плану это 2027 год. 

Пресс-служба Смольного 

Ранее на Piter.TV: Беглов рассказал о реновации старых школ в Петербурге. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: колпинское шоссе, прямая линия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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