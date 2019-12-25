В ПФР назвали распространённые причины отказа выплат семьям с детьми

Некоторые указывали в качестве реквизитов "Яндекс. Деньги" или кошелёк Qiwi.

Некоторые семьи в Петербурге и Ленобласти не смогли с первого раза получить полагающиеся им выплаты на детей. Об этом заявила заместитель управляющего отделением пенсионного фонда РФ Петербургу и области.

Первая причина отказа: повторное обращение. Родители не дожидаются суммы по первому заявлению и тут же посылают второе объявление. Либо оба родителя подают два заявления на одного ребенка.

Второй вид отказа — заявитель указал неправильные данные: свои или ребёнка. В таком случае не удается проверить родственную связь родителей с ребенком.

Третий вид отказа — по лишению родительских прав. Если родители, лишенные прав, пытались получить данную выплату.

Также заявитель может не получить деньги и при положительном решении, если указан неверный номер карты или выбран "Яндекс. Деньги" или кошелёк Qiwi (на них деньги вовсе не переводят).

Для уточнения причины отказа необходимо обращаться на горячую линию.

Более 26 тысяч жителей Ленобласти обратились за выплатами на ребенка.

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