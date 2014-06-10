Полиция разыскивает мужчину, распылившего перцовкой в женщину с детьми на Коломяжском

Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение с химическими ожогами глаз.

Вечером 18 октября 2025 года около 21:13 сотрудники правоохранительных органов получили информацию о нападении с использованием перцового баллончика у дома №21 на Коломяжском проспекте в Приморском районе.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что неизвестный мужчина, вступив в конфликт, применил газовый баллончик против 45-летней женщины и её двух несовершеннолетних детей возрастом 9 и 12 лет, после чего покинул место преступления.

Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение с химическими ожогами глаз. Ведётся работа по установлению местонахождения подозреваемого лица, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

