В Ленобласти раскрыли убийство женщины в деревне Кисельня, совершенное в 2006 году

В Ленинградской области завершили расследование уголовного дела по факту убийства женщины, совершённого в 2006 году в деревне Кисельня Волховского района. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по 47-му региону.
По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на женщину в помещении шиномонтажной мастерской. Он нанес ей не менее 15 ударов колюще-режущим предметом, а также избил. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. После этого злоумышленник спрятал тело у обочины автодороги "Волхов — Кисельня".
Из-за отсутствия свидетелей и прямых улик раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Следствие и криминалисты работали над делом на протяжении многих лет, пока не удалось собрать неопровержимые доказательства вины.
В настоящее время собрана достаточная доказательная база, обвиняемый взят под стражу.
Фото: Telegram / Следком Ленинградской области
