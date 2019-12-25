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Полиция нашла подозреваемого в мошенничестве с продажей БАДов 3-летней давности
Сегодня, 10:25
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nadezhda_sib

Полиция нашла подозреваемого в мошенничестве с продажей БАДов 3-летней давности

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По предварительным данным, преступление было не единственным.

Сотрудники полиции Невского района задержали 37-летнего мужчину, который подозревается в мошенничестве в отношении 94-летней местной жительницы. Злоумышленник продал пенсионерке БАДы под видом дорогостоящих лекарств на общую сумму 122 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Мужчина представился работников диагностического центра при клинике. Ранее подозреваемый уже был судим за незаконный оборот наркотиков и мошенничество.

Полицейские выяснили, что гражданин причастен к аналогичному преступлению в Красногвардейском районе. Оно было совершено в 2017-м году. Тогда потерпевшей стала 83-летняя женщина. Она передала мошеннику 124 тыс. рублей под предлогом предоставления денежной компенсации за ранее приобретенные БАДы. 

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. 

Фото: pixabay.com

Теги: бады, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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