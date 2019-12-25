В Петербурге задержан мужчина, который ранил в шею двух прохожих

Возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 25 сентября, двое мужчин на разных улицах Петербурга получили ножевое ранение в шею. Подозреваемого в обоих преступлениях успели задержать. Об этом стало известно Piter.TV

Оперативники настигли подозреваемого по "горячим следам". Им оказался 38-летний житель иностранного государства. Установлено, что примерно в 10:40, у дома 226 по Лиговскому проспекту он ударил ножом в шею петербуржца, и около 10:55 проделал то же самое в отношении 18-летнего иностранца-первокурсника на Прилукской улице.

Пострадавшие доставлены в больницу с ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV