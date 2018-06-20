На "Технологическом институте" петербуржцы подрались и задержали несколько поездов в метро

Петербуржцам пришлось ждать, пока оперативники уведут зачинщика ссоры.

Двое петербуржцев подрались на станции "красной" ветки метрополитена. В результате одного из участников пришлось забирать полиции. Из-за конфликта сотрудники подземки задержали несколько поездов. Инцидент произошел вечером 14 апреля. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Очевидцы рассказали, что начали оппоненты драться в составе на платформе "Технологического института". Злоумышленников не смутило то, что вагон оказался битком набитый людьми. Завершилась драка только на "Площади Восстания".

Пассажиры успели заснять на видео происходящее. Они отмечают, что мужчины даже успели упасть на пол и продолжить ссориться там.

Фото: Piter.tv