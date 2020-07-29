Радио "Эрмитаж" может закрыться после 21 года работы. Информация об этом появилась на страничках радио в социальных сетях.
Прошлый год стал испытанием для всего мира, для нас же он обернулся беспрецедентным падением рекламных бюджетов – единственного источника доходов станции. Мы уверены, что с восстановлением рынка нам удалось бы благополучно справиться с кризисом. Однако в апреле 2021 года в адрес радиостанции поступил иск о банкротстве: сумма требований кредитора составляет 15 миллионов рублей.
говорится в сообщении.
Так как сумма иска очень велика, есть угроза закрытия радиостанции. В связи с этим радио "Эрмитаж" просит всех неравнодушных помочь погасить задолженность.
Подробную информацию можно найти в социальных сетях СМИ. Пожертвование можно оставить на краудфандинговой платформе "Планета".
Фото: ВКонтакте / Радио Эрмитаж 90,1 FM / Официальная группа
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