Радио нужно выплатить кредитору 15 млн рублей.

Радио "Эрмитаж" может закрыться после 21 года работы. Информация об этом появилась на страничках радио в социальных сетях.

Прошлый год стал испытанием для всего мира, для нас же он обернулся беспрецедентным падением рекламных бюджетов – единственного источника доходов станции. Мы уверены, что с восстановлением рынка нам удалось бы благополучно справиться с кризисом. Однако в апреле 2021 года в адрес радиостанции поступил иск о банкротстве: сумма требований кредитора составляет 15 миллионов рублей. говорится в сообщении.

Так как сумма иска очень велика, есть угроза закрытия радиостанции. В связи с этим радио "Эрмитаж" просит всех неравнодушных помочь погасить задолженность.

Подробную информацию можно найти в социальных сетях СМИ. Пожертвование можно оставить на краудфандинговой платформе "Планета".

Фото: ВКонтакте / Радио Эрмитаж 90,1 FM / Официальная группа