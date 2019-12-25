Работу детской комнаты в петербургском ресторане приостановили из-за кроликов

В ходе проверки было обнаружено, что в детской комнате с живым уголком содержатся четыре кролика, однако документы были оформлены только на трех животных, а план исследований их здоровья был неактуальным.

Детская игровая комната в ресторане на Коломяжском проспекте была закрыта на 30 суток по решению суда из-за нарушений в содержании кроликов в живом уголке. Приморский районный суд привлек к административной ответственности ООО "Гуси-Лебеди" за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В ходе проверки было обнаружено, что в детской комнате с живым уголком содержатся четыре кролика, однако документы были оформлены только на трех животных, а план исследований их здоровья был неактуальным. Отсутствовали также документы, подтверждающие проведение ветеринарно-санитарных мероприятий.

Проверяющие не смогли определить порядок кормления кроликов и уборки клеток, а также не было ясно, кто из персонала отвечает за содержание кроликов. Суд подчеркнул, что болезни кроликов могут быть опасны и для человека, поэтому деятельность игровой комнаты и содержание кроликов в ресторане были приостановлены.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)