  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Возле сгоревшего Правобережного рынка продолжают дежурить спасатели
Сегодня, 15:59
138
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Возле сгоревшего Правобережного рынка продолжают дежурить спасатели

0 0

Прилегающая территория огорожена.

На месте пожара на Правобережном рынке в Невском районе спасатели продолжают разбирать завалы. Огонь, вспыхнувший накануне вечером, потушили только к утру 11 декабря, напоминает телеканал "Санкт-Петербург"

Прилегающая территория огорожена, за работой сотрудников МЧС России следят продавцы и владельцы уничтоженного товара. 

Я сегодня всю ночь не спала, потому что я в шоке. Я на этом рынке работала практически 20 лет, знаю его давно, с начала 2000-х. Для меня это была прекраснейшая работа. 

Елена Щенникова, продавец Правобережного рынка 

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ, предварительная причина пожара – неисправность проводки. 

Ранее мы рассказывали о том, что во время пожара на Каменноостровском проспекте едва не пострадали пятеро жильцов. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу 

Теги: пожар, правобережный рынок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии