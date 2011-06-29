Возле сгоревшего Правобережного рынка продолжают дежурить спасатели

Прилегающая территория огорожена.

На месте пожара на Правобережном рынке в Невском районе спасатели продолжают разбирать завалы. Огонь, вспыхнувший накануне вечером, потушили только к утру 11 декабря, напоминает телеканал "Санкт-Петербург".

Прилегающая территория огорожена, за работой сотрудников МЧС России следят продавцы и владельцы уничтоженного товара.

Я сегодня всю ночь не спала, потому что я в шоке. Я на этом рынке работала практически 20 лет, знаю его давно, с начала 2000-х. Для меня это была прекраснейшая работа. Елена Щенникова, продавец Правобережного рынка

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ, предварительная причина пожара – неисправность проводки.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу