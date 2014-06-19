Работы Василия Кандинского вернулись в Россию из Италии

На Василеостровском таможенном посту Санкт-Петербургской таможни завершены таможенные операции в отношении экспонатов.

На Василеостровском таможенном посту Санкт-Петербургской таможни завершены таможенные операции в отношении экспонатов, принадлежащих Государственному Русскому музею, Государственной Третьяковской галерее и Государственному Музею Изобразительных Искусств им. А.С. Пушкина. Культурные ценности прибыли в Петербург после участия в выставке в Италии. В экспозиции за рубежом участвовало 48 предметов изобразительного искусства. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.

Как рассказал начальник Василеостровского таможенного поста Евгений Геращенко, вернувшиеся в Россию работы русского художника Василия Кандинского ранее были помещены под процедуру временного вывоза в Италию.

После подачи таможенной декларации и проведения таможенного контроля часть культурных ценностей выпущена, оставшиеся предметы коллекции направлены для завершения оформления в Москву.

Фото и видео: пресс-служба Санкт-Петербургской таможни