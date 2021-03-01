За неделю сотрудники комблага Петербурга высадили к весне 210 тыс. луковичных растений

Кульминацией стала суббота, когда на всеобщий субботник собрались 170 тыс. местных жителей.

В Петербурге погода все еще благоволит продолжению агротехнического сезона. По этой причине сотрудники городского комитета по благоустройству продолжают множество работ, сообщили в ведомстве 27 октября.

За неделю садовники высадили к весне порядка 210 тыс. луковичных растений, их же усилиями размещено 1,6 тыс. деревьев и 1,7 тыс. кустов, отремонтировано порядка 15,5 тыс. "квадратов" газонов и более 2,1 тыс. "квадратов" садовых дорожек. А дорожные службы собрали с проезжей части и вывезли на полигон 1,5 тыс. кубометров мусора и 2,1 тыс. тонн смета.

Сегодня магистрали, переулки и площади убирают 629 единиц техники, труднодоступные участки подметает 941 работник ручного труда.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга