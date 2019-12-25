Эксперты прокомментировали планы Минцифры по созданию комплекта отечественного ПО для госслужащих

Попытки отказаться от иностранного программного обеспечения были и ранее.

Минцифры планирует запустить до конца года рабочий прототип суперприложения госслужащего. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что отказаться от иностранного ПО в работе госслужб пытаются уже давно, но не всегда удачно.

Сейчас в планах создать мессенджер, средства для видео-конференц-связи, почту, облачное хранилище, офисные программы и антивирусное ПО. На эти цели выделят 487,7 млн рублей.

Эксперты вспомнили ситуацию, которая произошла в апреле этого года. Российские IT-компании пожаловались вице-премьеру Андрею Белоусову на то, что чиновники саботируют процесс импортозамещения. Тогда менялись условия тендера на закупку софта под привычные им продукты Microsoft. После этого решили, видимо, создать отечественный комплект ПО, который был бы создан специально под четко прописанные потребности чиновников.

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