Рабочий попал в реанимацию после поножовщины в "Лахта центре"

Подозреваемым оказался 29-летний молодой человек.

Рабочий попал в реанимацию после поножовщины на 37-м этаже "Лахта Центра". Об этом стало известно Piter.tv.

Как удалось выяснить, работающий в башне маляр услышал крики на северной лестнице и побежал туда. На площадке он увидел коллегу в крови. А ещё за одним рабочим гнался мужчина с ножом. Его удалось оперативно задержать. Пострадавшего доставили в больницу.

Подозреваемым оказался 29-летний молодой человек. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на заводе в Колпино нашли человеческие кости.

Фото: Piter.tv