Рабочий попал в реанимацию после поножовщины в "Лахта центре"

Рабочий попал в реанимацию после поножовщины на 37-м этаже "Лахта Центра". Об этом стало известно Piter.tv.
Как удалось выяснить, работающий в башне маляр услышал крики на северной лестнице и побежал туда. На площадке он увидел коллегу в крови. А ещё за одним рабочим гнался мужчина с ножом. Его удалось оперативно задержать. Пострадавшего доставили в больницу.
Подозреваемым оказался 29-летний молодой человек. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.
Ранее на заводе в Колпино нашли человеческие кости.
Фото: Piter.tv
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